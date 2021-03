Sprickan inom Socialdemokraterna – oenighet kring sundstunnlarna

I veckan gjorde den danska transportministern Benny Engelbrecht (S) ett utspel som förvånade politikerna på den svenska sidan. Han är idag mycket tveksam till att bygga en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg.

– Den såg jag inte komma, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en intervju nyligen med SVT Helsingborg. Han sa också att utan dansk medverkan blir det ingen HH-förbindelse.

– It takes two to tango.

”Vi kan äga den själva”

Men den åsikter delas inte av partikamraten Henrik Fritzon (S).

– Svenska staten och Region Skåne kan själva bekosta bygget av HH-tunneln och äga den. Den ska ju inte finansieras av skattemedel utan av lån och sen ska brukarna betala genom avgiften. Det gör inget om det tar längre tid, säger han.

Öppnar för större persontåg

Men det krävs ändå att danskarna bygger och bekostar de ändringar som krävs i Helsingör – till exempel en ny station och anknytningar för tåg och bilar.

– Ja, om det inte vill vara med alls så går det ju inte, säger Henrik Fritzon.

Danska politiker skulle gärna se att tågtunneln tar godståg eller åtminstone fjärrtåg. Henrik Fritzon är beredd att gå dem till mötes.

– Det är viktigt att vi hittar en lösning för åtminstone fjärrtågen, säger han.