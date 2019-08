Personbil körde in i buss som stod rakt över vägen utanför Ängelholm

Vid 03.30-tiden fick SOS in ett larm om att en personbil har kört in i en buss som stod rakt över vägen. Bussen hade inga passagerare ombord och hade av okänd anledning stått rakt över vägen då personbilen körde in i sidan på bussen.

– Det är en person som kommer följa med ambulansen till sjukhuset, säger Lars Anderberg inrebefäl räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Enligt Regions Skånes presssida har personen i bilen fått allvarliga skador. Busschauffören är gripen och misstänkt för vårdslöshet i trafik