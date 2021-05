Terrorexpert ska vittna om att kvinnans Facebookkonto kapats av IS

Kvinnan dömdes till tre års fängelse av Lunds tingsrätt för grov egenmäktighet med barn. När förhandlingarna i hovrätten inleddes på onsdagen satt kvinnan utan slöja bredvid advokat Lars Kruse. Fjärran från bilden på Facebook där en kvinna är helt dold – även ögonen – av en svart burka.

Tog med sonen

Kvinnan har hävdat att hon reste till Raqqa i Syrien med en tur och returbiljett 2014. Hon ville se kalifatet med egna ögon.

– Hon var naiv, oförstående och ignorant, sa Lars Kruse om hennes beslut i sin sakframställan.

Kvinnan tog med sig sin tvåårige son. Hon hävdar att hon mot sin vilja blev kvar där. Hon födde även ytterligare två barn.

Under tiden i Syrien gjordes flera uppdateringar på hennes Facebook. Bland annat med en bild på ett automatvapen och texten ”My new best friend haha”.

– Jag har inte laddat upp och skrivit de här sakerna, sa kvinnan vid förhöret i tingsrätten.

Terrorexperten som vittne

Till hovrätten har försvaret kallat terrorexperten Magnus Norell som ska vittna om att IS kapar social medierkontor för att sprida propaganda.

Kammaråklagare Claudio Gittermann vill inte kommentera vittnesmålet innan han hört vad Norell har att säga, men Gittermann anser att det är kvinnan som skrivit inläggen.

– De här inläggen är väldigt träffsäkra angående hennes egen situation och de visar tydligt att hon sympatiserar med IS, säger Claudio Gittermann.

Försvaret vill att kvinnan frikänns. Åklagaren vill att hovrätten skärper straffet. Han menar att kvinnan kunde ha medverkat till att få pojken hemskickad till pappan i Sverige efter att hon gripits och placerats i ett kurdiskt fångläger i Syrien.

– Hade hon skickat hem barnet, då hade det här brottet upphört, säger Claudio Gittermann.