Varmare klimat lockar fåglar till Skåne – och får andra att flytta norrut

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har med av satellitdata kartlagt den högsta uppmätta temperaturen på Sveriges yta.

Vi har avgränsat ytorna till tät- och småorter som de är geografiskt definierade av Statistiska centralbyrån för att fokusera på områden med mycket bebyggelse och människor.

Mätningarna är gjorda klockan elva på förmiddagen, under sommarperioden juni till augusti under åren 2020 till 2022. Den mätning som visas är den högsta uppmätta temperaturen per 30 meters område.

Mätningarna kommer från satelliterna ”Landsat 7” och ”Landsat 8”. Dessa rör sig i omloppsbanor och passerar olika delar av jorden vid olika tidpunkter, vilket kan göra att två mätpunkter som ligger nära varandra kan ha gjorts vid olika tidpunkter och därför kan skilja sig.

En annan möjlig felkälla är tunna molntäcken som kan maskera eller dämpa temperaturmätningar.