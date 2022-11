Här bakar helsingborgare bröd i den egenskapade lerugnen

Det var i april i år som ett 900 kvadratmeter stort vetefält anlades i samarbete med Dunklers kulturhus i Helsingborg. Projektet var en del av stadsmässan H22 som hölls i somras.

Konstnären Daniel Segerberg ligger bakom projektet och under söndagen bjöd han in helsingborgarna till att baka sitt eget bröd av vetet som han skördade i somras. Brödet fick man baka i en lerugn som skapades under en workshop, som också var en del av projektet.

– Jag har jobbat på det här sättet under en längre period, att bjuda in publiken för att delta i utställningen, säger Daniel Segerberg.

När projektet nu är slut är tanken att ugnen ska fortsätta användas och att det resterande vetet ska bli till öl och pizza.

Se när brödet bakas i lerugnen i videon ovan.