After ski och nattklubb i Åre stängs

Redan för en vecka sedan kom kravet från kommunstyrelsnes ordförande i Härjedalen, Anders Häggkvist (C), att After skin borde ta paus. I går blev det känt att en person smittats med corona-virus på en ater ski i Åre förra helgen. Biträdande smittskyddsläkaren Annika Ersson i Östersund sa då att smittas var betydligt större på after ski än i en skidbacke.

Men flera anläggningar har kört vidare med after ski bland annat med mitiveringen att antalet gäster inte överstigit 500 vilket nu är gränsen för folksamlingar.

Ser inga andra åtgärder

Men idag väljer flera restauranger att stänga. Så här skriver Bygget och Verandan i Åre bland annat på sin hemsida; ”Från och med idag stänger vi helt ner våra 2 huvudverksamheter, Nattklubben på Bygget och After Skin på Verandan Åre med omedelbar verkan.

Då allt fokus i smittbekämpningen nu ligger på att undvika folksamlingar inomhus ser vi inga andra åtgärder än just detta.”

Även i Sälen och Idre har restaturanger stängt sin after ski. Vi har även sökt Vemdalens högfjällshotell. Det har inte gått att komma fram på telefon, men på deras hemsida annonserar det om after ski och nattklubb idag.