Telefonistörning i Strömsund – all planerad vård ställs in

Det är just nu avbrott i all telefon- och datorkommunikation i Strömsunds kommun. Det gör att all planerad vård vid hälsocentralerna i kommunen ställs in.

Avbrottet gör att hälsocentralerna i Strömsunds kommun inte går att nå via telefon. Hälsocentralerna kan heller inte läsa journaler, se läkemedelslistor och andra patientuppgifter. Hälsocentralerna är bemannade och tar emot patienter med akuta tillstånd, men all planerad verksamhet ställs alltså in tills vidare. Dela Dela

