Elin Lemon (C): Vet inte varför de valde bort mig

I går stod det klart att Centerpartiet kommer att föreslå Eva Hellstrand som ny ordförande för regionstyrelsen. Ett besked som förvånade Elin Lemon. Hon fick flest personkryss inför valet, 1544 stycken, och har hela tiden varit tydlig med att hon vill bli ordförande.

– Jag ser att det behövs ett nytt ledarskap i region Jämtland Härjedalen som är nytänkande och modernt för att vi ska kunna komma ifatt det stora underskottet. Och jag kände att jag var rätt person att leda det arbetet, säger hon.

Men nomineringsgruppen valde alltså Eva Hellstrand. Eva Hellstrand fick näst flest personkryss, 1081.

Vet du varför det blev hon och inte du?

– Jag vet faktiskt inte. Jag känner inte att jag har fått något tydligt svar varför de väljer bort mig, säger Elin Lemon.

Kräver erfarenhet

Per Åsling är nomingeringsgruppens ordförande. SVT har endast lyckas få kontakt med honom via sms och mail. I ett mail skriver han att ”regionen står inför stora utmaningar just nu. I den situation som vi befinner oss i så krävs det ett team med kompletterande kompetenser.”

Per Åsling, ordförande i Centerparitets nomineringsgrupp.

Han skriver vidare att i den regionen befinner sig i en situation där det nu krävs ett team med erfarenhet från ledarskap i utsatta situationer. Av de skälen har de valt att nominera Eva Hellstrand. Hon har tidigare varit kommunstyrelseordförande i Åre kommun och har erfarenhet av att vända ett tufft ekonomiskt läge.

Per Åsling skriver också att de erbjöd Elin Lemon andra uppdrag men att hon valt att tacka nej till det. Vad det är för uppdrag framgår inte. Det vill inte heller Elin Lemon själv berätta av respekt för de som tackat ja till uppdragen.