Extra skyddsåtgärder på Stortorget vid Sveriges bronsmatch i fotboll – efter höjd hotnivå mot Sverige

Under torsdagen höjdes terrorhotnivån mot Sverige från nivå tre till fyra på en femgradig skala. Men redan innan det meddelades hade Östersunds kommun fått indikationer på att det skulle krävas mer skyddsåtgärder vid olika evenemang. Därför kommer det under visningen på Stortorget av fotbollsmatchen mellan Sverige och Australien finnas extra skyddsbarriärer under lördagen.

– Sedan kommer det också att finnas säkerhetsvärdar på plats som ska utföra olika aktiviteter, säger Oskar Kirkbakk, säkerhetssamordnare vid Östersunds kommun.

Noggrannare riskanalyser krävs av arrangörer

I och med den förhöjda hotnivån behöver även mindre arrangörer ta till extra utvärderingar av säkerhetssituationen kring sina evenemang.

– Det är upp till respektive arrangör att i sin riskanalys inför sitt evenemang ta med höjningen av hotnivån, säger Oskar Kirkbakk.

Myndigheten Nationellt centrum för terrorhotbedömning uppdaterar hotnivån löpande, men menar samtidigt att vi kommer leva med den nya högre nivån under en ”längre tid”.

– För Östersunds kommun innebär det att vi har ett systematiskt säkerhetsarbete, ett ansvar och att vi följer den plan som vi har lagt, det som är viktigt nu är att vi genomför allt det som vi har planerat att göra, säger Oskar Kirkbakk.