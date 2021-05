Var tredje arbetande länsbo i Jämtlands län jobbar hemifrån

Coronapandemin har påverkat oss på så många sätt – en av de tydliga förändringarna är att många arbetsplatser flyttat in i hemmet. Vi möts online istället för i konferensrum och när vi möts i videokonferenser ser många av oss kollegornas porslinshyllor eller klädkammare i bakgrunden.

Antalet hemarbetare fortsätter öka

Sedan coronapandemin har antalet som arbetar hemifrån ökat successivt och trots att allt fler svenskar fått vaccin ökar fortfarande antalet som arbetar hemifrån.

Under första kvartalet 2021 arbetade nästan var tredje länsbo hemifrån. I SCB:s undersökning var det 32,1 procent av den arbetande befolkningen. Siffran har stigit under pandemin: Tredje kvartalet 2020 – alltså under sommaren och tidig höst förra året – var det knappt var femte arbetande i Jämtlands län som hade sin arbetsplats i hemmet.

Men 32 procent är långt i från någon topplacering, i Stockholms län jobbade drygt 56 procent från hemmet och sett över hela riket var det 42 procent.

Bara var tionde i hotell- och restaurangbranschen

Störst andel hemarbetande finns inom informations och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster, inom den offentliga förvaltningen och i utbildningssektorn. Lägst andel hemarbetande ses i hotell- och restaurangbranschen och inom vård och omsorg. Där arbetade 10,8 respektive 18,6 procent hemifrån.

Pärra Blixt i Östersund är en av dem som jobbat hemifrån mycket sedan pandemin startade. Så här lät det när han skulle summera ”Ett ovanligt år”: