Fler nollgradiga dagar i Jämtlands län – mer salt på vägarna när temperaturen stiger

När temperaturen ofta växlar runt noll får det konsekvenser för bland annat vinterväghållning.

Begreppet nollgenomgångar är ett mått på antalet dygn med denna temperaturväxling.

För cirka 130 väderstationer i landet har antalet nollgenomgångar från perioden 1961-1990 kunnat jämföras med perioden 1991-2020.

Under vintern (dec-feb) har antalet nollgenomgångar ökat på de allra flesta stationerna i Norrland och Svealand.

På väderstationen Östersund-Frösöns flygplats var det i genomsnitt 23 vinterdagar per år under perioden 1960-1990. Under perioden 1961-2020 hade det ökat till i genomsnitt 29 dagar.

Beräkningar visar att antalet nollgenomgångar kommer att öka i landets mellersta och norra delar, medan de kommer att minska i södra delen av landet.

Källa: Nollgenomgångar | SMHI