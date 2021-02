Barnläkaren om friskare barn under pandemin: ”Immunförsvaret blir inte sämre”

Många föräldrar berättar i SVT Nyheter Jämtlands chatt att deras barn har varit mindre sjuka under pandemin. De skriver att deras barn inte har drabbats av infektioner som förkylning och maginfluensa under året. Signatur Sara berättar att de inte har behövt vabba under under året och det är något som inte har hänt dem tidigare.



Ändrade rutiner



Flera föräldrar skriver att anledningen till att barnen hållit sig friskare dels beror på bättre handhygien, men också att sjuka barn inte får gå till förskolan. Signatur Rebecca skriver att ”förskolan är stenhård på att följa rekommendationer”.



Det finns också föräldrar som inte håller med. Signaturen Ahmed upplever att barnen fortfarande blir sjuka på förskolan.

Friskare barn under pandemin



I chatten uppstod funderingar kring vad som händer om barnen inte blir sjuka. Vi tog kontakt med Inge Axelsson, tidigare överläkare inom barn- och ungdomsmedicin och numera pensionär.



Hur kommer barnens immunförsvar att påverkas nu när de inte har förkylningar/snuva eller magbesvär stup i kvarten?



– Upp till ungefär två år är immunförsvaret så dåligt utvecklat att det ofta inte hindrar barnet från att få samma infektion igen. De större barnen, som har immunologiskt minne, kan nog få en liten infektionsstopp efter pandemin. Men under svininfluensan 2009 minskade också infektionerna hos barn (barn använder handsprit på förskolan etcetera). Men det blev ingen infektionsexplosion efteråt såvitt jag vet, säger han.

Får inte sämre immunförsvar

Får man sämre immunförsvar om man inte blir sjuk lika ofta?



– Nej, immunförsvaret blir inte sämre, man reagerar lika på nya virus och bakterier. Men man är immun mot färre virus så man kan få fler infektioner.

Nedgång av besök på akutmottagnigar

Det dök upp en annan fråga där en förälder undrade om barn råkat ut för färre olyckor under året. Inge Axelsson skriver att han inte har sett svensk statistik på det, men att internationella medicinska tidskrifter har studier som visar stor nedgång av besök av både vuxna och barn på akutmottagnigar.