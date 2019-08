Hede och Bräcke kan förlora ambulans nattetid

Region Jämtland Härjedalen har idag ett totalt underskott på 1,3 miljarder. För att komma till rätta med de ekonomin arbetar man med flera sparpaket. Ett är den politiska majoritetens förslag att höja skatten från årsskiftet med 50 öre.

100 tjänster ska bort

Det finns också ett inriktningsbeslut på att cirka 100 tjänster ska bort. Som en del av detta har ambulanssjukvården fått i uppdrag att ta fram förslag på hur de kan spara motsvarande fem tjänster.

Nu i veckan har personalen inom ambulansen informerats om vilka förslag som ledningen arbetar med. Ett av dessa förslag gäller ambulansstationerna i Hede och Bräcke där man idag har en ambulans på varje ställe dygnet runt.

Bedömningsbil på natten

Förslaget innebär att ambulansen i Bräcke ska ersättas med en bedömningsbil bemannad av en person, en sjuksköterska under natten. Det samma gäller Hede under perioden 1 maj till 30 november, alltså inte under turistsäsongen. Sjuksköterskan i bedömningsbilen kan inte ta med sig någon patient till sjukhus utan endast ge vård på platsen och om det behövs kalla på en ambulans.

”Låter skrämmande ... ”

Britt Gruving Fjellner i Vemdalen

Britt Gruving Fjellner, som bor i Vemdalen cirka 15 kilometer från Hede blir smått förskräckt när hon tar del av förslaget:

– Oj, oj, oj då gäller det att man inte får hjärtinfarkt på sommaren då, det här låter skrämmande, säger hon.

Ännu så länge förslag

Helena Helena Ivansson är tillförordnad områdeschef för akutområdet inom regionen där ambulansverksamheten ingår. Hon är noga med att påpeka att det här ännu bara är ett förslag.

– Vi har startat en process och alla anställda får nu möjlighet att reagera på förslagen utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Hon säger också att även de anställda får komma med egna förslag och hon konstaterar att regionens ekonmiska siutation är svår.

– Men vi ska inte försämra arbetsmiljön och patientsäkerheten.