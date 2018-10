Hushållsavfallet minskar i Östersund

Till hushållsavfall räknas allt som slängs i ett hem – matrester, gamla möbler, förpackningar m.m.

Årets statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att avfallsmängderna ökar igen.

Det är en trend som brukar återkomma i varje högkonjunktur när många köper nytt och gör sig av med gammalt.

”Mer medvetna”

Men en del kommuner har tvärt emot rikssiffrorna minskat sina avfallsmängder – däribland Östersund.

– Här i Östersund ser vi att det går åt andra hållet. Kan bero på att vi är mer medvetna konsumenter kanske, säger Östersunds kommuns renhållningschef Ola Skarin.

Kent Lindgren gör sig av med den gamla takfläkten som gjort sitt. Foto: SVT

100 kg mindre

Under 2014 slängde snittöstersundaren 553 kg sopor. 2017 slängdes 458 kg. Utvecklingen i Östersund är alltså en minskning med nästan 100 kg avfall per person under denna period.

Det är inte så att folk behåller skräpet i garaget eller kör ut det i skogen?

– Då har man nog stora garage i så fall, säger Ola Skarin

Mål om minskade avfallsmängder

– Och då borde det snart komma en våg när sopmängden ökar kraftigt, men det tror jag inte. Jag tror det har att göra mer med nya konsumtionsmönster. Vi har också jobbat mycket med information och kommunikation och jag tror att det börjar märkas nu. Målet är ju hela tiden att minska avfallsmängden.

Avfallet ska minskas med en fjärdedel

I augusti fattade branschorganisationen Avfall Sverige beslut om ett mål för att minska avfallsmängden med 25 procent per person till år 2025. För Östersunds del innebär det att sopmängden ska ner till ca 370 kg per person och år.