Jakt på funktionärer och höga kostnader – så går förberedelserna för O-ringen i Åre

Projektledare Niclas Lidström berättar om förberedelserna när SVT Nyheter Jämtland träffar honom bara några dagar innan tävlingarna drar igång. Invigningen sker på lördag, men redan under onsdagen öppnar campingområdena.

Just nu pågår de sista förberedelserna för fullt inför helgens tävlingsstart. Tusentals människor kommer under en hel vecka att befinna sig i länet, vilket har inneburit en logistisk utmaning – det höga prisläget för transporter likaså.

Sent inflöde av hundratals funktionärer

Länge var det dessutom svårt att få tag i funktionärer, men det ska nu ha löst sig.

– Vi har jobbat väldigt hårt under lång tid, men det är först nu på slutet som det verkligen har hänt någonting. Bara under de senaste veckorna har vi fått in 200-300 funktionärer vilket är helt fantastiskt, säger Niclas Lidström.

Se mer från de sista förberedelserna inför O-ringen i videon ovan.