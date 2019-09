ÖFK behöver få in 10 miljoner på 10 dagar

Vid medlemsmötet igår kväll förklarade Leif Widegren att ÖFK befinner sig i en djup ekonomisk kris och har gjort så under en tid. Under mötet framkom det också att klubben därför i somras lånade 6 miljoner kronor av förre ordförande Daniel Kindberg.

-Tydligen var det, det enda som kunde rädda föreningen just då, säger Leif Widegren.

Hur är det som klubb att låna av en som är misstänkt för ekonomisk brottslighet?

-Ja, det får du fråga styrelsen, jag kan inte svara på det eftersom jag inte var inblandad då.

Frågetecken hos sponsorer

Samtidigt är stora sponsorer skeptiska till att föreningen har fortsatt nära kopplingar till just Daniel Kindberg. Östersunds kommun har tidigare meddelat att de inte tänker sponsra så länge Daniel Kindberg är under rättslig prövning. Och under medlemsmötet var det en annan sponsor som också uttryckte oro.

Om ingen sponsor går in, kommer ni då att vända er till Daniel Kindberg igen?

– Det är ju upp till våra sponsorer att bestämma det, är det Daniel som ska styra det här eller är det något helt nytt.

Se intervjun med Leif Widegren.