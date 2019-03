ÖFK:s sponsorer samlades på möte

Den senaste tiden har allt strålkastarljus riktats mot Östersunds fotbollsklubb. Uppdrag gransknings reportage som publicerades i veckan har pekat på ekonomisk doping, uppgifter som bland annat Svenska fotbollsförbundets licensnämnd kommer att följa upp.

I dag bjöd ÖFK sina sponsorer på lunch, och under mötet kom vissa krav fram från sponsorer. Bland annat att förre ordförande Daniel Kindberg inte ska ha något med klubben att göra. Under eftermiddagen svarar ÖFK att de just nu inte har några kommentarer till dessa krav, men att styrelsen troligen kommer att uttala sig efter måndagens styrelsemöte.

Efteråt var det flera som uppgav att de kommer att fortsätta sponsra föreningen trots all turbulens.

– Det rättsliga är en sak och framtiden är en annan sak, säger Dan Humble som var en av företagarna som var på plats.

Så du kommer att fortsätta sponsra?

– Ja, det kommer jag.