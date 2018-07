Rekordmånga larm i Jämtland efter åskan

Räddningstjänsten meddelar på hemsida att i princip alla styrkor från förbundets 32 stationer varit involverade i räddningsarbetet under perioden. Normalt sett brukar ungefär sju larm komma in i snitt per dag, men de senaste dagarna har den siffran alltså fyrdubblats.

Räddningstjänsten har etablerat stabsläge på Trygghetens hus i Östersund för att bättre kunna hantera arbetsbelasntingen. Under måndagen kommer det att föras en dialog med Länsstyrelse om att utöka eldningsförbudet för att omfatta även grillar, grillplatser och stormkök. Räddningstjänsten uppmanar folk att vara försiktiga och undvika att elda.