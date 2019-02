Unik tävling genom Åre by med häst och skidåkare

Under det första olympiska vinterspelet i Chamonix 1924 var just sjijoring en gren. Sedan dess har sporten fortsatt att vara populär i vissa länder. I exempelvis USA är det stort. Här i Sverige däremot har den fört en tynande tillvaro. Till nu. Under alpina VM i Åre som just nu pågår kommer publiken nämligen bjudas på en skijoring-tävling.

Det är elever och hästar från Wångens ridanläggning som kommer att delta. Tolkande bakom sig kommer de sedan ha lokala skidåkar-profiler som friåkaren Henrik Windstedt och skicross-stjärnan Victor Öhrling Norberg.

– Det är en 250 lång bana som går genom Åre by, säger Vilma Sivers som går på hippolog-programmet på Wången och som är en av ryttarna.

Fått vänja hästarna

Wångens elever och ryttare har tränat länge för denna tävling. Hästarna är visserligen vana vid mycket men att ha en skidåkare tolkande bakom sig är inget som tillhör vanligheterna.

Skidåkarna däremot har inte tränat lika mycket. Förra veckan var det genrep för några av åkarna och då var det första gången de stod bakom en häst.

– Det var sjukt svårt, alltså hästarna springer ju på, säger Henrik Windtedt.

Så hur funkar det då med skijoring, vad krävs av häst och ryttare? I klippet ovan berättar Vilma Sivars mer om hur det går till.