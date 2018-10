Utredning på Wargentinsskolan om kränkning

Gymnasieföreningarna har länge påverkat skolan. Elever har delats in i ett vi och dom och när SVT i fjol granskade gymnasieföreningarna framkom det att elever till och med slutat skolan på grund av just föreningarna.

SVT:s granskning kunde även visa på kränkande behandling i de årliga invalen som genomförs. Under en dag ska nya medlemmar väljas in under mer eller mindre förnedrande former.

Internutredning pågår

Efter årets inval står det klart att de fortfarande kantas av problem. I höstas gjordes en polisanmälan efter att en gymnasieförenings inval. Den rubricerades som ringa misshandel.

Just nu pågår alltså en internutredning på Wargentinsskolan om en eventuell kränkning. Då ärendet pågår finns inga mer uppgifter om vad det ska handla om, men klart är att det rör en gymnasieförening.

– Utredning pågår just nu, säger förbundschef Mikael Cederberg.

Inval på en skoldag

Vid fjolårets granskning i SVT pekade Mikael Cederberg på att invalen sker på fritiden och inte är skolans ansvar.

Men SVT har nu fått uppgifter om att åtminstone gymnasieförening hade sitt inval nu i höstas en vardag – när eleverna egentligen skulle ha varit på skolan. Det är dock uppgifter som inte nått Mikael Cederberg.

– Det är inget jag har någon vetskap om, säger han.