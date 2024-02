– Det har varit några tuffa töperioder i januari men vi anpassar oss och det känns jättebra att nu få välkomna folk hit, säger Janne Carlsson, projektledare för Vinterparken.

Under lördagen öppnar parken officiellt med bland annat Skridskobanan Medvinden ute på Storsjön, en snöborg, grillplatser och en mindre is-yta för hockey eller annan skridskolek. Under kommande veckor ska också skidspår och en minigolfbana på is färdigställas.