”We are the children of tomorrow” – elever och lärare i Järpen släpper ny musikvideo

Under våren har Elisabeth Rolandsson och eleverna spelat in musikvideon. Det är Elisabeth som sjunger i videon och eleverna är med som kör. Låttexten har kommit till Elisabeth Rolandsson då hon funderat över hur det varit för alla de barn som, under åren, kommit från olika länder till hennes skola – egentligen utan att ha något eget val.

– Det har ju inte alltid varit lätt för dem. Allting har ju varit nytt, säger Elisabeth Rolandsson och fortsätter:

– Vi vill uppmärksamma alla barn som kommit hit från andra länder och samtidigt hylla alla som tagit hand om dem.

En av eleverna som varit med och sjungit i kören är Siri Williamsson som tycker att det varit kul och bra. I klippet hör du henne och andra skolkamrater berätta varför de tycker att det varit viktigt att spela in videon.