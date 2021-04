Under våren är det många som genomför byggprojekt hemma. Många tar in professionella hantverkare för att få hjälp med sina projekt. Konsumentrådgivningen i Jönköping märkte under förra året en ökning kring klagomål gällande hantverkartjänster. Det är en ökning som har fortsatt även under de första månaderna i år.

– Det är viktigt att göra en god research om företag innan de anlitas, säger Malin Brandt Smedberg, konsumentrådgivare.

I klippet ovan ger hon tips på vad du bör tänka på