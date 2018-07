Colin Nutley söker statister till TV-inspelning

TV-serien Bröllop, dop och begravning håller just nu på att spelas in i regi av Colin Nutley och med Helena Bergström i en av rollerna. Miniserien som är i fyra delar handlar om två familjer under ett år.

– Enkelt uttryckt kan man säga att det är en avlägsen kusin till ”Änglagård”, säger Colin Nutley till TT om projektet som han även skrivit manus till.

Nu ska två scener spelas in i Jönköpings län, dels i Bottnaryd på tisdag den 12 juli och dels i Jönköping den 2 augusti. I Bottnaryd ska en begravningsscen spelas in och till den behövs en stor mängd statister som ska spela vänner och familj till seriens karaktärer under en behravning.

Enorm mängd statister behövs

Ännu fler statister söks till inspelningen i Jönköping i början av augusti. Då söks en ”enorm” mängd människor som ska agera publik vid en pianokonsert.

Seriens statistansvarige skriver i ett inlägg i facebookgruppen Bottnaryd att de som söks ska vara över 18 år och om man vill vara med i begravningsscenen ska man gärna skicka in ett foto på sig själv i begravningskläder.

