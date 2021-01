Corona-bedragare lurade äldre kvinna

Det var i tisdags kväll som en kvinna i 85-årsåldern blev uppringd av en för henne okänd man. Mannen påstod att han ringde från Region Jönköping och frågade kvinnan om hon hade fått ett brev om vaccination mot covid-19.

Kvinnan uppgav att hon inte hade fått något brev och hon blev då uppmanad att logga in på sin bank genom att sätta in bankkortet i dosan och slå in koden. Mannen gav som anledning att han ville ställa några frågor men att hon först skulle behöva identifiera sig.

Bestals på 20 000 kronor

Senare upptäckte kvinnan att det hade försvunnit 20 000 kronor från hennes bankkonto.

Händelsen är anmäld till polisen och de har inlett en förundersökning om bedrägeri.

På sin hemsida uppmanar polisen alla att aldrig logga in på sin bank på någon annans uppmaning