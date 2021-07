Här öppnar Bottnarydskastet åter igen för publik

– Det är fantastiskt att kunna släppa in publik igen, säger Sonny Stridh som är ordförande i Bottnaryds friidrottssektion samt tävlingsledare för helgens tävling.

Flera stora namn

Daniel Ståhl

Under lördagen och söndagen avgörs Bottnarydskastet för 23 gången. Som vanligt avgörs tävlingen på klassiska Bottnaryds IP ett par mil från Jönköping och även denna gång finns världens bäste diskusskastare Daniel Ståhl på plats för publiken att beskåda. Daniel Ståhl har kastat längst i världen i år, 69,71 och åker till OS i Tokyo som stor guldfavorit. Bottnarydskastet blir det sista genrepet för Ståhl innan OS.

Även Ståhls träningskamrat Simon Pettersson är på plats i Bottnaryd. Han har under säsongen utvecklats till en kastare tillhörande värdseliten med 69,48 meter uppmätt på hemmabanan i Växjö i våras.

Även Fanny Roos, som under förra årets tävling knep förstaplaceringen, tävlar under helgen i Bottnaryd. Under 2021 är hon förbättra de svenska och nordiska rekorden inte mindre än vid sju tillfällen.

Inleddes med P19 och seger åt Smålänning

Helgen tävling inleddes med P19 i diskus och segrare blev en Smålänning.

– Det gick bra, det blev personbästa, konstaterar Leo Janén som tävlar för Kalmar SK. Nu väntar EM för honom.

Inledningsvis var det glest med publik, men en mindre skara var ändå utspridda runt idrottplatsen och klappade och hurrade. Senare under eftermiddagen väntas fler dyka upp för att se de riktigt stora namnen tävla.

I klippet ovan hör du Sonny Stridh och Leo Janén berätta om vad skillnaden är att tävla med eller utan publik.