Detta ska du tänka på när du bokar resa eller evenemang under pandemin

Under våren skedde en 50-procentig ökning av samtalen till konsumentrådgivningen i Jönköping från oroliga konsumenter eftersom resor och evenemang ställdes in under coronapandemin. Men frågan är vad som gäller framöver.

– Först och främst ska du fundera på hur pass riskbenägen du är, eftersom vi lever i en osäker tid. Är du beredd att ändå boka en resa eller biljett till evenemang, så gör du ju på egen risk. Det kanske inte blir av, säger Annika Wilow Sundh som är konsumentrådgivare i Jönköping.

Vad kan det bli för konsekvenser av de riskerna man tar?

– Det finns ju många konsekvenser. Det ena är att resan eller evenemanget inte blir av, och att jag därmed förlorar pengar. Så det läggs ett stort ansvar på konsumenterna att vara väl förberedda och insatta framöver, säger Annika Wilow Sundh.