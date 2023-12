Efter anklagelser om maktmissbruk – Hörnmark föreslås som ny ledare för pingst

Det är tidningen Sändaren som berättar att Pelle Hörnmark kommer att föreslås som ny föreståndare för Pingst FFS (fria församlingar i samverkan).

Pelle Hörnmark var under åren 2008 – 2016 föreståndare för Pingst FFS och efterträddes av Daniel Alm från Björköby utanför Vetlanda som i höstas avgick under uppmärksammade former efter att han anklagats för maktmissbruk, delvis med sexuell karaktär.

Tidigare pastor i Jönköping

Pelle Hörnmark är idag pastor i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Han har tidigare varit pastor och föreståndare i pingstförsamlingen i Jönköping under elva år.

Pelle Hörnmark har sedan Daniel Alm avgick varit tillfällig föreståndare och kommer att föreslås som ny permanent föreståndare rådslag i maj 2024.

”Vi tror att Pelle med sin erfarenhet, sitt sätt att vara och leda är rätt person för att hålla ihop rörelsen i en turbulent tid.”, skriver Pingst FFS valberedning i ett mail som gått ut till landets pingstförsamlingar och som Sändaren tagit del av.