Spelarna i HV71 kommenterar tränarbytet

Under säsongen har HV71 gjort flera försök att ta sig upp från botten. Bland annat har man värvat in flera tunga namn men inget har hjälpt. Laget ligger just nu näst sist i tabellen med 14 matcher kvar att spela.

I ett sista desperat försök att kravla sig upp från botten sparkade klubben igår huvudtränaren Tommy Samuelsson och assisterande tränaren Fredrik Stillman.

– Det är klart att det är tråkigt att vi tappar Tommy och ”Stille” men så som läget ser ut var det nog dags, säger Emil Andrae.

Nya rutinerade tränare

Ny huvudtränare bli istället Johan Lindbom som fick sparken av HV71 2018 för att laget låg i botten. Man har även plockat in Pelle Gustafsson som assisterande tränare från HC Dalen.

– De är rutinerad både som spelare och tränare. De ska framför allt få in ny energi i truppen, säger Fredrik Forsberg.

Vad är det som gör att ni ligger i botten av tabellen med ett så bra lag som ni har på pappret?

– Vi har helt enkelt inte fått i hop det. Spelmässigt så har vi visat i vissa matcher att vi ska ligga höger upp. Men alldeles för ofta så har vi fallit ner för djupt i prestation och det har straffat oss.

– Vi ligger väl där vi förtjänar men vi har ungefär en och en halv månad på oss att reda ut det här så det är målet just nu, säger Fredrik Forsberg.

I klippet för du höra mer om hur spelarna resonerar kring krisen i laget.