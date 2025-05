Hybridhoten mot de svenska energisystemen ökar

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av de fossilfria energisystemen. Vattenkraften har under många år varit en stor fossilfri energikälla i Sverige, men under de senaste åren har även solcell- och vindkraftsparker vuxit fram.

De flesta av dessa system är uppkopplade till nätet vilket gör att de går att hacka i syfte att påverka.

Hör cybersäkerhetsexperten Kim Elman berätta mer om hoten mot energisystem och hur attacker kan undvikas – i videoklippet.

Oönskade händelser

Varje vecka sker hundratals cyberattacker mot olika it-system och de flesta hanteras av säkerhetssystemet, det vill säga brandväggen. Men det sker incidenter, och under förra året rapporterades 319 stycken it-incidenter i Sverige till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Enligt MSB är en it-incident en oönskad och oplanerad it-relaterad händelse som kan påverka säkerheten i informationshanteringen och som kan innebära en störning i förmågan att bedriva sin verksamhet.