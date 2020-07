Högt tryck på jourhavande präster – ”Det har varit kö”

I Växjö stift tjänstgör minst en präst i jouren varje vecka och redan i januari märktes en ökning av samtalen.

Orsaken kan det ha berott på de aktuella klimatfrågorna samt bränderna i Australien tror Nina Sagovinter som är präst och nationell samordnare. Samtalen fortsatte sedan att öka i takt med coronavirusets spridning.

– Det har varit kö, berättar Nina Sagovinter när SVT intervjuar henne via en videolänk.

I klippet hör du henne berätta mer.

Det ökade trycket har lett till att man fått förstärkta resurserna och ordnat med längre öppettider under våren. Det ska nu finnas präster som tjänstgör kvällar och nätter hela sommaren för den som behöver prata.

Liv, död och ensamhet

Under perioden mars till maj var antalet telefonsamtal nära 3 000 fler per månad än under motsvarande period 2019, och i juni nära 2 000 fler. Chatten, där fler yngre än äldre hör av sig, mer än fördubblades under våren och försommaren jämfört med 2019.

- Man orkar inte oroa sig för många saker samtidigt, men världsläget är oroligt och coronasituationen finns som en klangbotten i allas våra liv. Det leder till existentiella frågor kring liv, död och ensamhet, säger Nina Sagovinter.