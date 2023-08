HV71:s herrar gick på is

Det var ett delvis nytt lag som gick på is i Husqvarna garden sent på onsdagseftermiddagen. Ett tiotal spelare är nya för säsongen, liksom delar av tränarstaben, och fick för första gången möta hemmasupportrarna. Det senaste nyförvärvet Bobby Nardella blev klar så sent som för några dagar sedan. Vem som blir lagkapten kommande säsong presenterades också. Det blir André Petersson.

På plats i arenan fanns flera hundra intresserade som spekulerade, analyserade, och naturligtvis hoppades på en bättre säsong än förra årets dramatiska.

Premiär om drygt en månad

Seriepremiären är hemma mot Linköping den 14 september, men innan dess ska ett antal träningsmatcher klaras av.

Redan på tisdagen hade damlaget sin första isträning.