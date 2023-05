Larmet om olyckan kom in vid 22-tiden under torsdagskvällen. Mannen ska enligt uppgifter ha kört in i en stolpe.

– Förhör har hållits med vittnen på plats. Mopenden har även tagits i beslag för teknisk undersökning, säger Erik Creutz, vakthavande befäl vid polisregion Öst.

En förundersökning om vårdslöshet i trafik har inletts. Enligt polisen ska mannens anhöriga vara underrättade.