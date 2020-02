Man dog efter akupunkturbehandling – dom i tingsrätten

Det var i mars 2018 som en cancersjuk man fick behandling vid den privata kliniken i Jönköpings län. Mannen fick i samband med behandlingen andningsbesvär och en ambulans tillkallades. Mannen fördes till sjukhus där han senare avled.

Åklagaren har menat att akupunkturnålar har placerats på mannens bröstkorg och att en av nålarna ska ha orsakat en blödning i hjärtsäcken, som ska ha orsakat mannens död. Åklagaren har hävdat att kvinnan varit oaktsam och hon åtalades för vållande till annans död, grovt brott, något som kan ge upp till sex års fängelse. I detta fall yrkade åklagaren på två års fängelse.

Förnekar brott

Kvinnan har förnekat brott och under rättegången vid Jönköpings tingsrätt presenterade försvaret en alternativ utredning om vad som kan ha orsakat mannens död. De menar att mannen varit svårt cancersjuk och under flera års tid fått akupunktur hos den åtalade kvinnan. Enligt försvaret ska mannen ha varit mycket svag och i dåligt skick den aktuella dagen. Under rättegången hävdade försvaret att vätska i hjärtsäcken är något som är vanligt hos cancersjuka patienter och att detta kan leda till döden.

Tingsrätten menar nu i sin friande dom att trots att det fanns stickmärken på mannens bröst så går det inte att bevisa att sticken kommer från en nål som placerats av akupunktören.