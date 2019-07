Arkivbild från en annan byggnation. Foto: TT

Medieföretag vill bygga hyreshus i Värnamo och Jönköping

Det är företaget ETC, som bland annat ger ut tidningen Dagens ETC, som nu även har gett sig in i byggbranschen. De vill bygga hyreshus runt om i landet, bland annat i Värnamo och Jönköping, och finansiera detta med crowdfunding.

ETC Bygg skriver på hemsidan att de vill bygga klimatsmarta bostäder. Husen är helt av trä och med egen elproduktion på taket och odling på balkonger. Lägenheterna ska vara av olika storlekar men största delen är ettor och tvåor. – Tanken är att våra hus kommer skapa mer el än de konsumerar, säger Johan Ehrenberg, som är vd på ETC. Företaget uppger att tanken inte är att gå med vinst utan att byggnationerna bland annat ska finansieras med crowdfunding – gräsrotsfinansiering. Vem som helst kan investera i ett hus men det ger inte företräde till en lägenhet. Bidrag från Boverket ETC har fått bidrag på 8,6 miljoner kronor av Boverket. Stödet har de bland annat fått för att bygga en husgrund i granit istället för betong men också för att forskare på Mälardalens högskola ska kunna utvärdera energiåtgång och sociala effekter av deras lägenhetshus. I juni hade man fått in över 24 miljoner kronor genom crowdfunding. Med hjälp av de pengarna och även banklån kommer de första hyresrätterna nu att byggas i Västerås. Byggnationen inleds i augusti, då bostadsminister Per Bolund tar första spadtaget. Enligt ETC är hyreskön full för de första två husen. De ämnar sedan att uppföra lägenhetshus i 20 städer i Sverige under de närmaste tio åren. I Jönköpings län planeras hyreshus i Värnamo och Jönköping, men när det kan bli är oklart. I Växjö och Malmö är markanvisningarna klara. Även i de städerna är det okänt när bygget sätter igång men markanvisningen i Växjö gäller tre hus i Bredvik. Tuff bostadsmarknad för unga i landets 20 största kommuner Dela Dela

