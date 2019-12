Nu tar polisen ytterligare krafttag mot narkotikan

– Ingen som använder eller säljer droger ska gå säker. Vi kan dyka upp precis var som helst, när som helst, säger Andreas, som är den nya fokusgruppens gruppchef.

Vi följer med honom och hans kollega på en biltur genom Eksjö en mörk eftermiddag i december.

– Det är inte ovanligt att vi ser unga personer sitta tillsammans med etablerade missbrukare eller personer som vi vet säljer droger. Då stannar vi alltid och frågar vad som pågår.

Andreas vill inte visa sitt ansikte och utav den anledningen skriver vi inte heller ut hans efternamn.

Fokusgruppen är ett resultat av Polismyndighetens nya strategi mot narkotika. Den innebär bland annat att Andreas, som är utbildad förundersökningsledare, snabbare kan ta beslut om utredningsåtgärder, som till exempel husrannsakan.

– När man arbetar mot droger gäller det att vara offensiv och snabb, för annars kanske man missar ett hekto amfetamin eller tabletter, som någon hinner göra sig av med, berättar han.

Men arbetet mot narkotika har pågått under hela året. Och det har gett resultat. Höglandspolisen har rapporterat mer än 40 procent fler narkotikarelaterade brott än året före.

– Nu lägger vi in en växel till, säger Jonas Lindell, som är lokalpolisområdeschef på Höglandet. Narkotikan är ett stort samhällsproblem och orsaken till det vi ser hända i bland annat Malmö.

Under året har drygt 750 fall av narkotikarelaterade brott anmälts på Höglandet.

– Nu ser vi att vi fångat in fler missbrukare eller personer som är på väg in i ett missbruk. Nu ska vi fånga in fler av de som säljer och livnär sig på denna typ av kriminalitet också, säger Jonas Lindell. Det är en god tillgång på narkotika på Höglandet.

– Vi ser en stor skillnad mot för tio år sedan. Det är andra typer av droger och de som hanterar narkotika har större partier hemma. Men vi ser också, med stor oroskänsla hur droganvändandet går lägre och lägre ner i åldrarna, säger Andreas.