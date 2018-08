Ny tolkning av LSS kostar kommunen miljoner

Sedan Försäkringskassan, på uppmaning av regeringen, försökte bryta utvecklingen av kostnaderna för assistensersättning genom en hårdare tillämpning av LSS så har kostnaderna för kommunerna skjutit i höjden.

Många av de personer som har fått avslag av Försäkringskassan söker sig istället till sin kommun som har ett ansvar för sina kommuninnevånare. Kommunerna gör många gånger en annan bedömning än Försäkringskassan och bifaller assistans, men får då själva stå för kostnaden.

Tiotals miljoner back

För socialtjänsten i Jönköpings kommun har detta lett till miljonunderskott två år i rad. Minus 50 miljoner förra året medan siffran i år ser ut att hamna på 30 miljoner kronor back.

– Det får väldigt stora konsekvenser, för kommunen innebär det att vi måste omformatera våra resurser för att hantera de här kostnaderna så att inte människor hamnar i kläm, säger Anna Bunninger Funktionschef på Funktionshinderomsorgen i Jönköping.

I en enkätundersökning som SVT gjort svarar åtta av länets kommuner att deras kostnader har ökat i och med Försäkringskassans hårdare tolkningar från och med 2017. Även om andra kommuner inte har lika stort underskott som Jönköpings kommun så vittnar alla de här kommunerna om att de har ökade kostnader på flera miljoner.

Föräldrar ansöker om barnboende

Efter de hårdare tolkningarna har föräldrar i högre utsträckning ansökt om barnboende, alltså att barnen inte längre bor hemma utan på ett boende där barnen kan få den hjälp som dom behöver 24 timmar om dygnet. Kommunen fick under flera år inte in några liknande ansökningar men sedan 2017 har det kommit in fyra till fem.

– Vi har försökt jobba oss från barnboenden, men nu har vi blivit tvungna, säger Anna Bunninger.

-Hamnar man i ett läge att man som förälder ansöker om ett barnboende, då har man prövat allt innan dess. Vi gör tillsammans med föräldrarna allt vi kan för att man ska klara av och kunna ha sitt barn boende hemma hos sig så länge som möjligt. I de fall det är nödvändigt så är det nödvändigt.