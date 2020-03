Det är 13 personer i Jönköpings län som nu är smittade av corona, covid-19. Under tisdagen bekräftades tre nya fall, varav ett barn i lågstadieåldern. Barnet samt en man i 50-årsåldern har smittats via närkontakt med andra smittade personer och upptäcktes via Regionens smittspårning.

En man i 20-årsåldern har smittats då han var på resa i norra Italien.

Alla tre personerna har lindriga symtom och är isolerade i sina hem.