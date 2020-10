Nyanlända avgörande för Smålandsvillan: ”Skulle inte klarat volymökningen”

Under 2015-2016 hade Smålandsvillan ökande efterfrågan på sina hus. Det var svårt att få tag i personal och företaget valde då att anställa personal bland nyanlända flyktingar. För att de skulle komma in i jobbet ordnade företaget även svenskaundervisning i egen regi för att de nyanställda skulle komma in i jobbet så fort som möjligt.

– Det var nödvändigt för att vi skulle få till en bra integration på företaget.

Drygt 20 nationaliteter

På Smålandsvillan jobbar nu personal med ursprung i ett 25-tal länder. Det kan enligt en anställd vi pratar med leda till en del problem att förstå varandra. Men fabrikschefen Mikael Pettersson tycker i stort att det fungerat bra och framhåller att utan denna grupp hade fabriken i Vrigstad inte klarat den volymökning som var nödvändig för att möta efterfrågan de senaste åren.

Två anställda som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015 är Mazen Takriri från Syrien och Saeed Alizadeh från Afghanistan. Båda har jobbat drygt tre år på fabriken och trivs bra.

– Det är en jättebra grupp som jag jobbar med, säger Saeed Alizadeh, som är gruppledare för gruppen som bygger takkonstruktioner.

Mikael Pettersson, fabrikschef Smålandsvillan i Vrigstad. Foto: Jonas Tubbin/SVT

Tungrodd byråkrati

Mikael Pettersson tycker att de har haft en bra dialog med kommunen i Sävsjö. Däremot är han lite kritisk till hur myndighetskontakterna har fungerat.

– Det har varit ganska tungrott och ibland har det varit svårt att få tag i rätt folk, säger Mikael Pettersson.

Han beskriver att pappersarbetet med arbetsintyg till exempelvis Migrationsverket har tagit mycket tid för den administrativa personalen på företaget. Där skulle han vilja se åtgärder som gjorde det enklare i framtiden.