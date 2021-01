Nyårsraket orsakade brand på tak

Polis och ambulans larmades också till platsen, men ingen person skadades i samband med branden. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Det finns i nuläget ingen misstänkt.

Under natten har räddningstjänsten fått rycka ut på flera bränder. I Nässjö kom larm om att det brann under en balkong i ett flerfamiljshus och i Värnamo bekämpade flera räddningsstyrkor en brand i en industri under senare delen av natten. Enligt Värnamo Nyheter ska det handla om en bilverkstad.

Den branden var vid styrkornas framkomst fullt utvecklad men kunde släckas. På morgonen arbetar man nu med att genomsöka byggnaden.