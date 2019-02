Fritidsgård anordnar LAN för ungdomar

Råslätts fritidsgård, Stadsgården, anordnar årligen ett evenemang för ungdomar helgen innan sportlovsveckan och i år står LAN på schemat.

– Det har varit ett intresse från ungdomarna och vi vill stödja den digitala kulturen, säger Selim Karabas, fritidsassistent.

Evenemanget anordnas tillsammans med Gameffect och Svenska LAN-förbundet, SLF, som också kommer att närvara under lördagen och ha med sig ett antal riktiga speldatorer till turneringar.

Ta med egen dator

Till fritidsgården behöver besökarna ta med sig egen dator, men på plats kommer det finnas runt 40 skärmar samt uppställda bord och stolar.

– Det kommer även finnas prova på-grejer så som racingstolar, säger Selim Karabas.

Fritidsgården har tagit in två säkerhetsvakter som kommer att finnas på plats under natten som en säkerhetsåtgärd för all utrustning.

Evenemanget inleds klockan sju på lördagskvällen och håller på till klockan sex på söndagsmorgonen.

I klippet nedan hör du hur det lät inför Dreamhack 2018: