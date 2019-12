Polisen söker vittnesuppgifter efter rånförsök i Gislaved

Det har hållits flera förhör med vittnen under natten och kommer att göras även under söndagen. Området kring restaurangen är under söndagsförmiddagen fortsatt avspärrat och polisen är i området.

– Har man har varit på platsen och inte pratat med polisen eller har uppgifter på annat sätt, vill vi väldigt gärna prata med de personerna för att få en bild så snabbt som möjligt, säger polisens presstalesperson Monica Bergström.

Personerna som tog sig in på restaurangen i centrala Gislaved var maskerade och enligt Bergström har de ännu ingen namngiven person som är misstänkt.

Kommunen öppnar kriscenter

För den som behöver prata efter lördagens händelse kommer kommunhuset i Gislaved vara öppet från klockan 13 på söndagen med ett kriscenter, skriver kommunen på sin hemsida.