Så kan krogmordet i Gislaved gått till

Två maskerade män kommer in på krogen i Gislaved och tränger sig in i köket där flera i personalen på restaurangen befinner sig, därefter knivskär de en anställd, det visar en anmälan till Arbetsmiljöverket. Kjäll Gustafsson som var gäst på krogen knivskärs till döds då han kommer in i köket.

De båda männen knivskär en av personalen som får två knivsår på kroppen, varav ett i bröstet. Männen skriker åt den restauranganställde att öppna en kassaapparat. Men de maskerade männen förstår strax därefter att den knivskurne personen inte är kapabel till att öppna kassaapparaten, då ger de sig på en tredje anställd. Detta framgår i en anmälan som den drabbade restaurangen gjort till Arbetsmiljöverket och som Värnamo Nyheter var först att rapportera om. Letar efter kontanter Med tvång får de maskerade männen en anställd att öppna kassaapparaten, men där finns inga kontanter, detta eftersom restaurangen inte har någon kontanthantering. Men männen ger sig inte, de ropar att personalen ska visa var ett kassaskåp finns. Under den tiden lyckas en av medarbetarna på restaurangen fly och slå larm om vad som inträffar på restaurangen. Offret ingriper Restauranggästen Kjäll Gustafsson kommer då in i köket och tumult uppstår. Han blir så pass svårt knivskuren att han avlider på plats. Därefter beger sig de maskerade männen från platsen. SVT Nyheter söker Rickard Finndahl, chef för grova brott hos polisen för en kommentar.

