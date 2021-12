Studenter på högskolan i Jönköping samlar in pengar till Musikhjälpen Foto: Ebba Öberg/SVT

På tisdagen stängde ett gäng med studenter in sig i glasburen på Jönköpings högskoleområde för att sända radio i 24 timmar. Målet är att samla in runt 80 000 kronor till Musikhjälpen som just nu sänds på Sveriges radio och SVT.