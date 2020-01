Två anhållna för bomben i Eksjö

Under flera timmar var delar av centrala Eksjö avspärrat efter att en misstänkt sprängladdning hittats utanför en pizzeria under natten mot den 9 december. Polisen spärrade av området och kallade in nationella bombskyddet som senare desarmerade föremålet, som visade sig vara en skarp sprängladdning med nitroglycerin.

De båda män som under tisdagen greps och anhölls är inte kända av polisen sedan tidigare. De är i 20- respektive 30-årsåldern och är hemmahörande i Stockholmsområdet.

Vill inte gå in på varför bomben placerades där

– Jag vill inte gå in på motivet än så länge. Vi kommer att höra dem innan häktningsförhandlingen, säger Rickard Finndahl, chef för polisens grova brottsgrupp på höglandet.

Gripandet gick lugnt till och de båda männen ska inte finnas i polisens register sedan tidigare. Rickard Finndahl säger att de i dagsläget inte kan se något samband med andra sprängningar som skett i landet den senaste tiden.

De båda männen är skäligen misstänkta, vilket är den lägre misstankegraden.