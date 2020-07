Nya äldre får flytta in på hårt drabbat boende

– Det känns jätteskönt. Vi har varit helt smittfria i ungefär sex veckor nu, säger Boel Simonsson, verksamhetschef för Bäckgårdens äldreboende.

Boendet i Gnosjö är ett av de äldreboenden i Jönköpings län som har haft flest dödsfall i covid-19. Totalt har 22 av 26 boende testat positivt för covid-19 samt 16 i personalen. Nio av de boende har avlidit på grund av smittan, utöver det har ytterligare tre avlidit av andra orsaker under våren. Sammantaget har det gjort att nästan hälften av platserna på boendet stått tomma. Men i dagarna börjar nya hyresgäster att flytta in igen efter all personal och boende testat negativt, vilket Värnamo Nyheter var först med att berätta.

– Det har varit väldigt tomt ett tag samtidigt som vi haft många på kö som vill in. Under torsdagen flyttar första personen in och på måndag kommer två till. Sen tar vi emot fler varefter.

Motverka smittspridning

Det stora antalet dödsfall på Bäckgården gjorde att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, den 7 juli pekade ut Gnosjö och Vaggeryds kommun som länets två värst drabbade av pandemin. Därmed är kommunerna just nu också föremål för en granskning av myndigheten kring arbetet med att förhindra smittspridning.

– Smittan var väldigt aggressiv i början. Först blev en brukare sjuk med feber och hosta och sen när ytterligare två fick samma symtom på eftermiddagen förstod vi att det var något annat än bara feber, säger Boel Simonsson.

Rädsla för nya fall

Vid ett tillfälle var smittan borta helt från boendet, för att sen komma tillbaka till en avdelning som tidigare inte varit drabbad.

– Alla är ju rädda för att det ska komma tillbaka igen, men vi gör allt vi kan för att det inte ska bli så. Får någon minsta snuva nu så kopplas ett särskilt covid-team in som enbart har kontakt med den personen.

IVO:s granskning av Gnosjö och Vaggeryds kommun samt tre utpekade boenden i länet (Solstickegatan i Jönköping, Solbacka i Gislaved och Furugården i Vaggeryd) planerar att vara klar under hösten 2020.

I april träffade SVT Veronica Olmos Oscarsson, som arbetar som undersköterska på Bäckgårdens äldreboende. Hör henne i klippet nedan.