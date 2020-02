Värnamo bygger barriärer för att skydda sig mot vattnet

Vattenståndet i Lagan fortsatte under tisdagen att stiga med ett par centimeter i timmen och är nu ett par meter över normalnivån.

– Det är svårt att se att det kommer att avta de närmaste två dygnen, säger Antti Vähäkari.

Enligt SMHI:s prognos ska det komma ytterligare 30 millimeter regn fram till och med lördag i Värnamoområdet.

– Det är ju inte önskvärt.

Fler pumpar tas in

Kommunen pumpar nu ut vatten från ledningsnätet för att förhindra att vatten kommer upp i fastigheters golvbrunnar.

– Vi pumpar på två ställen i stan, men kommer att köra igång fler pumpar, förklarar Antti Vähäkari.

Under måndagen byggde kommunen en barriär mot vattnet vid Missionskyrkan i Värnamo. Under tisdagen kommer det att byggas fler barriärer utmed Lagan i centrala Värnamo för att försöka förhindra att fastigheter får in vatten.

Kommer ni att klara detta?

– Jag hoppas att vi klarar att hantera detta. Om vi kan förhindra översvämning i alla fastigheter återstår dock att se.

Samordning mellan kommuner

Under tisdagseftermiddagen kommer representanter från länsstyrelsen och kommunerna Värnamo, Vaggeryd och Ljungby att ha ett möte om hur man kan samordna sina insatser för att försöka förhindra översvämningar.

– Det handlar ju om att samordna så att man inte släpper på för mycket vatten så att det blir översvämning nedströms, säger Antti Vähäkari.