20 skogsbränder bekämpas i Norrbotten

Under lördagen har lokala regnskurar förekommit i olika områden runt om i Norrbotten, bland annat i Jokkmokk där den största skogsbranden härjar. Räddningstjänsten menar dock att oavsett hur mycket regn som skulle falla under helgen så är det fortfarande eldningsförbud. Det skulle nämligen krävas kraftigt regn under en lite längre tid för att skogsbränderna ska slockna helt och risken för nya minska.

– Som privatperson man ska inte låta sig luras av det här och tänka att ”nu kan jag elda igen”. Det är bra att det regnar, men i det stora hela gör det ingenting för att minska risken för nya bränder. Utan eldningsförbudet råder fortfarande och det ska man ha stor respekt för, säger Patrik Bylin, räddningschef i Luleå.

20 bränder i länet

Enligt räddningstjänsten ser läget ut ungefär som det gjorde igår när det kommer till skogsbränder. I nuläget hanteras hela 20 bränder i länet, flertalet av dem är dock överlämnade till markägarna. Under dagen räknar man med att överlämna fler bränder till markägaren, främst de som pågår i trakterna kring Arvidsjaur.

– Vi hade lite åska och blixtar igår som startade fyra bränder runt Jokkmokkstrakten och även ovanför Torneträsk.

- Det är bränderna i Klockarmyren, Stourravaare och Sörkaipa vid Polcirkeln i Gällivare kommun där resurserna koncentreras och vårt fokus ligger.

Hur stor är omfattningen inräknat de nya bränderna?

– Det är svårt att säga hur stor yta det handlar om, men vi har absolut passerat 1 000 hektar.

– Just nu koncentrerar vi oss på att ringa in bränderna med slang och vattensystem för att försöka förhindra att fronten sprider sig mer.