Det var tänkt att mannen och hans sällskap skulle gå från Nikkaluokta till Kebnekaise fjällstation men under vägen kom mannen ifrån sitt sällskap. Under söndagkvällen sökte polishelikopter och fjällräddning efter mannen, som försvann under lördagen. Han saknar mobiltelefon, mat och utrustning.

– Man jobbar fortfarande med att söka mannen, säger Marie Andersson, presstalesperson på Polisen i Norrbotten, till SVT på måndagmorgonen.