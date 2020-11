Forskning: Anhöriga till intensivvårdade i covid-19 rasade i vikt

För tolv år sedan redovisade Åsa Engström en forskningsrapport som heter ”A wish to be near” (En önskan att vara nära) som beskriver hur viktigt det är för anhöriga att vara nära den drabbade under vården.

En vilja till närhet var helt omöjlig att förverkliga under coronapandemin på grund av smittorisken och det tryck som vården upplevde.

Tappat cirka 10 kilo i vikt

Genom intervjuer med anhöriga till tolv patienter som vårdats i respirator undersöker Engström de som påverkats och bilden är tydlig: Viktras, ensamhet och oro.

– Alla har beskrivit en viktnedgång på kanske tio kilo, säger Åsa Engström.

Hör mer i klippet ovanför.